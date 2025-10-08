экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Эквадоре протестующие напали на президентский кортеж, пятеро задержаны

CentralAsia (CA) -  Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа был атакован группой из 500 человек. Президент направлялся в провинцию Каньяр. Об этом сообщила министр окружающей среды и энергетики Инес Мансано.

На автомобиле президента были обнаружены следы пуль. Сам Нобоа не пострадал, задержаны пять человек.

Администрация президента опубликовала в X видео, на котором толпа бросает камни в сторону машины. В сообщении говорится, что напавшие действовали по «приказу радикалов». Им будут предъявлены обвинения в терроризме и покушении на убийство.

Протесты в Эквадоре продолжаются с середины сентября, их организовала Конфедерация коренных народов CONAIE из-за решения президента отменить субсидии на дизтопливо. Президент Нобоа ранее заявлял, что за демонстрациями стоит венесуэльский картель Tren de Aragua.

