В Казахстане педофилов будут кастрировать за полгода до выхода на свободу

CentralAsia (KZ) - Минздрав Казахстана внес изменения в приказ «Об утверждении правил применения принудительной меры медицинского характера».

Согласно документу, лицам, осужденным за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, химическая кастрация будет применяться за шесть месяцев до освобождения.

«Администрация учреждения не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения срока отбывания наказания направляет материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию», - говорится в приказе.

При этом, нормы не распространяются на осужденных, к которым по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера в связи с выявленным у них психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

С 2018 года в Казахстане законодательно стало возможным применение к насильникам детей химической кастрации. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы. Законодательные изменения были внесены в связи с резким ростом изнасилования детей.

В феврале прошлого года депутаты также предложили хирургически кастрировать насильников детей.

