Власти Душанбе запретили езду на электросамокатах и гироскутерах

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - В Душанбе до 2030 года запрещено ездить на электросамокатах, электроскутерах и других индивидуальных транспортных средствах, за исключением зарегистрированных в установленном порядке. Об этом сообщили в ГУВД столицы Таджикистана.

Движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) запрещается по автомобильным дорогам и пешеходным зонам столицы, за исключением специально отведенных мест.

Решение о запрете приняло Собрание народных депутатов Душанбе. Таким образом власти города хотят повысить безопасность дорожного движения. По данным ГУВД, с начала года в Душанбе произошло 26 ДТП с участием электроскутеров и электросамокатов. В результате погибли три человека, еще 24 получили травмы.

«Анализ показывает, что основными причинами подобных аварий являются: невнимательность и несоблюдение требований правил дорожного движения, движение на высокой скорости, выезд на встречную полосу, управление электроскутером несовершеннолетними и подростками», — перечислили в милиции.

СИМ — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. К СИМ, кроме электросамокатов и электроскутеров, относятся также электроскейтборды, моноколеса, сигвеи, гироскутеры и другие подобные средства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения