Трамп заявил, что добиться окончании войны в Украине сложнее, чем мирной сделки по Газе

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт в Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке. Изначально глава Белого дома рассчитывал, что решить его будет проще всего, в том числе благодаря его хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

«Я очень разочарован в нем (во Владимире Путине), я думал, этот (конфликт) будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет»,— сказал американский президент на пресс-конференции перед встречей с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

Общаясь с журналистами, глава Белого дома также сообщил, что в ближайшее время рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, и обвинил демократическую партию в перебоях в работе правительства США.