В Узбекистане сократят более 2 тысяч госслужащих
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о масштабной оптимизации госаппарата. В ближайшее время в министерствах и ведомствах страны сократят более двух тысяч управленческих должностей — все ради повышения эффективности и перехода к цифровому управлению. 

Как отмечается в документе, за счет цифровизации, автоматизации процессов и привлечения частного сектора к выполнению госфункций, отпадает необходимость в части управленческих кадров. 

Под сокращение попадут 2 141 сотрудник и 16 заместителей руководителей различных ведомств. 

Наибольшие сокращения коснутся следующих ведомств: 

  • в Министерстве водного хозяйства штат уменьшится на 224 сотрудника,
  • в сельском хозяйстве — на 218,
  • в юстиции — на 197,
  • в экологии — на 176,
  • а в министерстве занятости и сокращения бедности — на 163 человека. 
  • В Налоговом комитете число работников уменьшится на 486 человек, а в Агентстве по управлению госактивами — на 65. 

Количество заместителей руководителей также почти вдвое сокращается. Теперь в комитетах их будет 7 вместо 11, в агентствах — 6 вместо 12, а в инспекциях — 7 вместо 13. 

После реформы численность сотрудников, финансируемых из бюджета, составит 43 332 человека, а из внебюджетных фондов — 3 657. 

Госорганам поручено строго соблюдать трудовое законодательство при оптимизации штатов. Министерство занятости и Федерация профсоюзов займутся трудоустройством высвобождаемых специалистов.

