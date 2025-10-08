В Узбекистане сократят более 2 тысяч госслужащих

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о масштабной оптимизации госаппарата. В ближайшее время в министерствах и ведомствах страны сократят более двух тысяч управленческих должностей — все ради повышения эффективности и перехода к цифровому управлению.

Как отмечается в документе, за счет цифровизации, автоматизации процессов и привлечения частного сектора к выполнению госфункций, отпадает необходимость в части управленческих кадров.

Под сокращение попадут 2 141 сотрудник и 16 заместителей руководителей различных ведомств.

Наибольшие сокращения коснутся следующих ведомств:

в Министерстве водного хозяйства штат уменьшится на 224 сотрудника,

в сельском хозяйстве — на 218,

в юстиции — на 197,

в экологии — на 176,

а в министерстве занятости и сокращения бедности — на 163 человека.

В Налоговом комитете число работников уменьшится на 486 человек, а в Агентстве по управлению госактивами — на 65.

Количество заместителей руководителей также почти вдвое сокращается. Теперь в комитетах их будет 7 вместо 11, в агентствах — 6 вместо 12, а в инспекциях — 7 вместо 13.

После реформы численность сотрудников, финансируемых из бюджета, составит 43 332 человека, а из внебюджетных фондов — 3 657.

Госорганам поручено строго соблюдать трудовое законодательство при оптимизации штатов. Министерство занятости и Федерация профсоюзов займутся трудоустройством высвобождаемых специалистов.