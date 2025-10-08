В Узбекистане сократят более 2 тысяч госслужащих

- Узбекистан, политика
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о масштабной оптимизации госаппарата. В ближайшее время в министерствах и ведомствах страны сократят более двух тысяч управленческих должностей — все ради повышения эффективности и перехода к цифровому управлению.
Как отмечается в документе, за счет цифровизации, автоматизации процессов и привлечения частного сектора к выполнению госфункций, отпадает необходимость в части управленческих кадров.
Под сокращение попадут 2 141 сотрудник и 16 заместителей руководителей различных ведомств.
Наибольшие сокращения коснутся следующих ведомств:
- в Министерстве водного хозяйства штат уменьшится на 224 сотрудника,
- в сельском хозяйстве — на 218,
- в юстиции — на 197,
- в экологии — на 176,
- а в министерстве занятости и сокращения бедности — на 163 человека.
- В Налоговом комитете число работников уменьшится на 486 человек, а в Агентстве по управлению госактивами — на 65.
Количество заместителей руководителей также почти вдвое сокращается. Теперь в комитетах их будет 7 вместо 11, в агентствах — 6 вместо 12, а в инспекциях — 7 вместо 13.
После реформы численность сотрудников, финансируемых из бюджета, составит 43 332 человека, а из внебюджетных фондов — 3 657.
Госорганам поручено строго соблюдать трудовое законодательство при оптимизации штатов. Министерство занятости и Федерация профсоюзов займутся трудоустройством высвобождаемых специалистов.