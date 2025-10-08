экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Погода без осадков сохранится в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  В большинстве регионов Казахстана с 9 по 11 октября сохранится теплая без осадков погода, связанная с отрогом северо-западного антициклона, сообщает «Казгидромет».

К 11 октября на западе и севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Также по стране ожидается усиление ветра, на востоке и в центре республики – туман, на юго-западе, юге – пыльная буря.

В температурном фоне значительных изменений не прогнозируется.

