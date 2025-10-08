В аэропортах крупных городов США начались массовые задержки рейсов из-за шатдауна

CentralAsia (CA) - Шатдаун американского правительства спровоцировал массовые задержки и отмены авиарейсов в крупных городах, усугубив и без того острую проблему нехватки авиадиспетчеров и другого персонала служб контроля авиасообщения, пишет «Би-би-си».

В понедельник контроль воздушного движения в аэропорту Голливуд-Бёрбанк в Калифорнии осуществлялся в автоматическом режиме почти шесть часов из-за нехватки персонала, часть функций по управлению движением были вынуждены взять на себя диспетчеры авиапорта Сан-Диего.

На седьмой день шатдауна, во вторник вечером, задержки рейсов затронули еще больше аэропортов, в том числе в городах Нэшвилл, Феникс, Даллас, Лас-Вегас, Чикаго и Ньюарк.

Для Чикаго, где находится один из крупнейших аэропортов страны, Федеральное управление по делам гражданской авиации во вторник ввело режим задержки вылетов рейсов, направляющихся в этот город, из-за нехватки персонала. Когда будет отменен этот режим, неизвестно.

Аэропорт Нэшвилла во вторник объявил, что все рейсы, прибывающие в город и вылетающие из него, будут «сокращены» из-за нехватки авиадиспетчеров. В аэропорту заявили, что это приведет к задержкам, но сокращения будут продолжаться «до дальнейшего уведомления».

Согласно данным сервиса FlightAware, по состоянию на середину дня во вторник в США были задержаны около 3200 рейсов.

Также управление сообщило о нехватке сотрудников в Центре управления авиационным движением в Атланте.

Авиадиспетчеры считаются сотрудниками критически важной сферы и должны работать без зарплаты даже во время шатдауна, когда правительство США приостанавливает работу до согласования бюджета.

Ситуация осложняется уходом части диспетчеров на больничный. Работа в условиях шатдауна усиливает стресс для сотрудников отрасли, которые вынуждены работать в условиях нехватки кадров условиях кадрового дефицита, сообщил министр транспорта Шон Даффи. Он подсчитал, что в некоторых штатах укомплектованность кадрами составляет 50%.

В интервью Fox News Даффи заявил, что регулирующие органы сократят количество самолетов в воздухе из-за нехватки персонала, отвечающего за безопасность.

«Если у нас нет диспетчеров, мы тем не менее должны обеспечить безопасность воздушного пространства. Поэтому мы сократим объем воздушного движения», — заявил Даффи во вторник.

Дрю Маккуин, сотрудник профсоюза Национальной ассоциации авиадиспетчеров, рассказал NewsNation, что его коллеги перегружены работой и испытывают стресс из-за необходимости работать бесплатно.

«Не авиадиспетчеры спровоцировали шатдаун и, конечно, не в их силах его прекратить. Это в руках политиков», — считает Маккуин.

«Они устали от работы в условиях нехватки персонала, когда им приходится работать шесть дней в неделю по 10 часов в день, — продолжил он. — А теперь они к тому же беспокоятся, когда им заплатят».

По данным Управления, во время шатдауна на работу должны выйти порядка 13 тысяч диспетчеров.

Национальная ассоциация авиадиспетчеров, представляющая более 20 тысяч авиадиспетчеров, инженеров и специалистов по авиационной безопасности, предупредила сотрудников, что неявка на работу может привести к увольнению.

«Участие в забастовке может привести к увольнению с федеральной службы, — сообщил профсоюз на своем веб-сайте. —Это не только незаконно, но и подрывает доверие к ассоциации диспетчеров и серьезно ослабляет нашу способность эффективно защищать вас и ваши семьи».

Вторник стал вторым днем задержек в аэропортах, вызванных проблемами, связанными с шатдауном.

Он начался 1 октября после того, как законодатели от Республиканской и Демократической партий не смогли договориться о компромиссе по вопросу бюджета. Неясно, когда им удастся выйти из тупика.

Около 40% федеральных служащих — примерно 750 тысяч человек — были отправлены в неоплачиваемый отпуск на время шатдауна, в то время как сотрудники, выполняющие важные государственные функции, должны продолжать работать без оплаты.

Это четвертый шатдаун за время президентства Дональда Трампа.

При этом именно обострение ситуации в сфере авиаперевозок в США помогло положить конец правительственному кризису в 2019 году. На тот момент кризис длился уже пять недель и привел к сбоям в работе авиакомпаний, в том числе в обучении пилотов.

Это побудило нескольких авиадиспетчеров остаться дома в один и тот же день, 25 января 2019 года, что привело к временной остановке полетов в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.

В тот же день Дональд Трамп согласился подписать краткосрочный законопроект о расходах, фактически положив конец 35-дневному шатдауну.