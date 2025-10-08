экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Израиль и ХАМАС обменялись списками пленных и заключенных
CentralAsia (CA) -  Представители Израиля и ХАМАС на переговорах в Шарм-эш-Шейхе обменялись списками пленных и заключенных, которых планируется освободить по итогам возможного соглашения. Об этом сообщила пресс-служба палестинского движения.

В ХАМАС отметили, что центральными темами обсуждения стали «механизмы реализации прекращения войны», вывод израильских войск из сектора Газа и обмен пленными. «Посредники прилагают большие усилия для устранения любых препятствий на пути реализации прекращения огня, на переговорах царит дух оптимизма»,— добавили в движении.

Прогресс на переговорах со ссылкой на источник подтвердило и иранское агентство IRNA. Сейчас, по информации агентства, стороны договариваются о выводе израильских войск из городов Газа, Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах, после чего планируется согласовать вывод и из других районов сектора. Ключевым препятствием для заключения окончательного соглашения остается продолжение боевых действий.

