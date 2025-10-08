В Иране отменили требование обязательного ношения хиджаба

Иллюстративное фото // Фото Службы новостей ООН/Дж.Чэнь

CentralAsia (CA) - В Иране отменена обязанность ношения хиджаба для женщин – теперь за его отсутствие не будут штрафовать и применять правовые санкции. Об этом заявил член Совета по оценке целесообразности Ирана Мохаммадреза Бахонар.

«С юридической и правовой точки зрения проект закона о хиджабе больше не подлежит исполнению. В Иране больше нет юридической обязанности носить хиджаб, и это не повлечет за собой никаких штрафов, взысканий или иных правовых последствий. И скажите полиции то же самое, если возникнут проблемы», – сказал он журналистам.

Бахонар отметил, что в каждой стране – свои обычаи ношения одежды, которые необходимо соблюдать, и есть решения власти, которые также нужно соблюдать. При этом «некоторые люди добиваются обязательного ношения хиджаба», митингуют перед зданием парламента.

«Мы не призываем их замолчать. Речь идет о национальных решениях системы. В настоящее время общее решение системы заключается в том, что «Закон о хиджабе» не является обязательным», – сказал он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан также высказался против насильственных мер по исполнению закона о хиджабе, сказав, что «силовыми методами невозможно заставить людей носить хиджаб», как невозможно было, применяя эти методы в прошлом, заставить их отказаться от его ношения.