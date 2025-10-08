экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане создана рабочая группа по парламентской реформе

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о создании рабочей группы по парламентской реформе. Эта группа займется выработкой соответствующих предложений.

Рабочую группу возглавил государственный советник Ерлан Карин, его заместители – помощники президента Ержан Жиенбаев, Арман Кырыкбаев.

В состав группы депутаты мажилиса и сената, представители Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в мажилисе, руководители отделов администрации президента, руководители научных институтов, ученые-правоведы, специализирующиеся в области конституционного права, теории государства и права, профессоры вузов, а также эксперты и члены национального курултая, глава Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» и министр юстиции.

