Владимир Путин прибыл в Таджикистан с госвизитом

Рахмон и Путин. Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан с госвизитом, а также для участия во втором саммите «Центральная Азия—Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщили в Кремле.

У трапа самолёта Владимира Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В ходе госвизита пройдут российско-таджикистанские переговоры. Лидеры двух стран обсудят развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества в различных областях.

В повестке второго саммита «Центральная Азия—Россия» 9 октября – вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества России и государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.

На заседании Совета глав государств СНГ 10 октября будут рассмотрены практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества, определены основные направления работы на перспективу, обсуждены актуальные международные и региональные проблемы.

Предусмотрены также двусторонние встречи Владимира Путина с лидерами ряда государств.

