экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Владимир Путин прибыл в Таджикистан с госвизитом
Рахмон и Путин. Иллюстративное фото
Рахмон и Путин. Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан с госвизитом, а также для участия во втором саммите «Центральная Азия—Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщили в Кремле.

У трапа самолёта Владимира Путина встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В ходе госвизита пройдут российско-таджикистанские переговоры. Лидеры двух стран обсудят развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества в различных областях.

В повестке второго саммита «Центральная Азия—Россия» 9 октября – вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества России и государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.

На заседании Совета глав государств СНГ 10 октября будут рассмотрены практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества, определены основные направления работы на перспективу, обсуждены актуальные международные и региональные проблемы.

Предусмотрены также двусторонние встречи Владимира Путина с лидерами ряда государств.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com