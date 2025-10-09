Школьник из Монголии занял первое место на Международной олимпиаде по английскому языку в Греции

CentralAsia (MNG) -

Монголия заняла первое место на Международной олимпиаде KGL Contest (Kangaroo Global Linguistics) по английскому языку среди школьников из более 40 стран мира.

Первое место финала по самому высокому уровню знания английского языка А2 был удостоен МӨРӨН Саруул – ученик школы Tselmeg Digital International School.

МӨРӨН Саруул

KGL Contest – это международная олимпиада по английскому языку для школьников в возрасте от 8 до 17 лет, изучающих английский как иностранный. Конкурс организуется International Testing Authority (ITA) и стремится предоставить учащимся возможность продемонстрировать языковые навыки в увлекательной и мотивирующей обстановке. Олимпиада была основана в 2017 году и проходит ежегодно в более 40 странах мира, показывая реальные знания английского языка школьников планеты.

Основные особенности KGL: уровни сложности – Pre-A1, A1, A2, B1, B2 – соответствуют шкале CEFR. Отбор состоит из трех этапов: два национальных этапа (Stage I + Stage II) и один международный – финал (Global Event), который в этом году прошел 2-4 октября в Греции в городе Салоники.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения