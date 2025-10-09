Граждане теперь могут напрямую просматривать цены на лекарства и адреса аптек

CentralAsia (MNG) -

База данных цен на лекарства и товары медицинского назначения — вы можете войти в систему, используя эту ссылку, чтобы узнать цену на лекарство, которое вы хотите купить, и местонахождение аптеки, которую вы хотите посетить.

В настоящее время в системе содержится информация о состоянии 2605 аптек и ценах на 2565 наименований лекарственных препаратов, активно реализуемых на рынке, из общего списка зарегистрированных лекарственных средств в Монголии.

С помощью системы вы можете не только узнать цену лекарства и адрес аптеки, но и получить информацию на монгольском языке о инструкции по применению, противопоказаниях, составе, дозировке, стране-производителе и происхождении препарата. Также система содержит информацию об аналогах, которые могут заменить назначенные врачом лекарства.

Цена на лекарство, отображаемая в системе, представляет собой последнюю фактическую цену, зарегистрированную в системе E-Barimt по продажам аптеки.

Предполагается, что, сделав информацию о стоимости того или иного препарата общедоступной, аптеки смогут исключить искусственное завышение цен и снизить экономическую нагрузку на граждан, связанную с лекарственными средствами.

В дальнейшем система получит дальнейшее развитие, и такая информация, как остатки на складах аптек, уровни запасов, таможенные цены и цены у поставщиков лекарств, станет прозрачной для граждан.

Система была разработана в течение 1 месяца при участии Министерства здравоохранения, Департамента по надзору и регулированию оборота лекарственных средств и медицинских изделий, Медицинского страхования, Департамента финансовых информационных технологий при Министерстве финансов, Центра развития здравоохранения, более 2600 аптек, 10 разработчиков аптечных POS-систем и экспертов аймачных/столичных департаментов здравоохранения и с сегодняшнего дня введена в эксплуатацию.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения