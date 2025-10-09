За первые девять месяцев этого года Монголия экспортировала в общей сложности 63.4 млн тонн угля

За первые девять месяцев этого года Монголия экспортировала в общей сложности 63.4 млн тонн угля, а на горнодобывающей бирже за этот период было продано 12.5 млн тонн угля.

Общий объем экспорта угля составил:

▪️АО «Эрдэнэс Таван Толгой» – 31.6% или 20,0 млн тонн

▪️ООО «Энержи Ресурс» – 7.6% или 4,8 млн тонн

▪️ООО «Хангад Эксплорейшн» – 2.0% или 1,2 млн тонн

▪️АО «Таван Толгой» – 1.8% или 1.1 млн тонн

▪️Прочие (МАК, Саусгоби, Өсөх Зоос, Хөшөөт и др.) – 57.0% или 36.1 млн тонн

Общий объем биржевых торгов:

▪️АО «Эрдэнэс Таван Толгой» – 56.2% или 7.0 млн тонн

▪️АО «Таван Толгой» – 28.0% или 3.5 млн тонн

▪️ООО «Энержи Ресурс» – 8.9% или 1.1 млн тонн

▪️ООО «Хангад Эксплорейшн» – 3.8% или 473.6 тыс. тонн

▪️ООО «Андын Илч» – 2.1% или 262.4 тыс. тонн

▪️ООО «Мөнх Тэнүүн Оргил» – 1.0% или 128 тыс. тонн

Как видно из этого, единственной компанией, которая с 2012 года экспортирует только обогащенный уголь, и национальным предприятием с частным капиталом, которое обеспечило самые высокие экспортные цены на уголь, является ООО «Энержи Ресурс».

Три модуля обогатительной фабрики «Ухаа Худаг» ООО «Энержи Ресурс» были введены в эксплуатацию в 2011, 2012 и 2013 годах соответственно. Фабрика, годовая мощность которой составляет 15 миллионов тонн угля, эксплуатируется на полной мощности инженерно-технической, эксплуатационной и ремонтной командой, полностью состоящей из монгольских специалистов.

