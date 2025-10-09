В Монголии зафиксирован самый теплый сентябрь за 85 лет
Национальное агентство метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии сообщило во вторник, что сентябрь 2025 года стал самым теплым с начала регистрации температурных показателей.
По данным агентства, средняя температура в стране в прошлом месяце была на 0.6 градуса по Цельсию выше, чем годом ранее, и на 0.9 градуса выше долгосрочного среднего значения, что стало самой высокой температурой сентября с 1940 года.
В Монголии резко континентальный климат, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.
