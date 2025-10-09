Университет Тиба передал 800 iPad 28 средним школам Монголии

CentralAsia (MNG) -

Студенты Университета Тиба в Японии пользовались iPad уже 6 лет и возвращали их в свои школы. Но теперь, когда правительство Японии начало предоставлять iPad всем школам, они перестали пользоваться своими старыми iPad.

Бывший посол Японии в Монголии Симидзу Таканори организует сбор средств в Университет Тиба с просьбой пожертвовать эти iPad монгольским детям.

Технологический институт Тиба (Япония) передал более 800 iPad в общей сложности 28 школам, включая 16 школ в пригороде Улан-Батора, шесть школ в аймаке Архангай, пять школ в аймаке Увс и одну школу в сомоне Батсумбэр в аймаке Төв.

В январе 2025 года университет также передал 550 iPad, в результате чего общее количество предоставленных бесплатно устройств достигло 1350.

Сюсаку Маэда

Исполнительный директор Технологического института Тиба Сюсаку Маэда сказал: «Эта инициатива направлена ​​на поддержку образования в области информационных технологий в Монголии, повышение цифровых навыков школьников и содействие равному доступу к образованию».

Такенори Симидзу

Инициативу возглавил Такенори Симидзу, почетный профессор университета и бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол в Монголии.

Устройства будут в первую очередь использоваться для обучения целевых групп и учащихся с особыми потребностями.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения