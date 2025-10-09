Большие амбиции Маленькой Монголии: страна стремится стать нетто-экспортёром энергоносителей

ТЭМУУЛЭН БАЯРАА

CentralAsia (MNG) -

Монголия делает ставку на центры обработки данных, чтобы избавиться от зависимости от горнодобывающего сектора

Монголия создает центры обработки данных, работающие на возобновляемых источниках энергии, чтобы помочь своим гражданам и диверсифицировать доходы от традиционной добычи полезных ископаемых, которая обеспечивала страну энергией на протяжении десятилетий.

Тэмуулэн Баяраа, глава фонда «Чингисхан», заявила, что страна готова к этому шагу. На Азиатском саммите Института Милкена в Сингапуре она заявила телеканалу CNBC, что в Сингапуре есть огромные территории с очень благоприятным климатом для таких видов деятельности, как размещение центров обработки данных.

Размечаются зоны, включая город Хунну, который позиционируется как новый интеллектуальный и устойчивый городской центр.

Монголия делает большую ставку на зеленую энергетику

Фонд был создан в апреле 2024 года и уже располагает около $1.4 млрд. Он ожидает одобрения правительства относительно того, в какие проекты инвестировать. Фонд был создан для использования доходов от добычи полезных ископаемых для улучшения инфраструктуры и развития новых отраслей промышленности.

Азия уже участвует в гонке за вычислительными мощностями: Япония, Сингапур и Малайзия вкладывают значительные средства в центры обработки данных. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что потребление электроэнергии такими центрами может вырасти на 50% к 2027 году и более чем удвоиться к 2030 году.

По словам г-жи Тэмуулэн, будущие доходы фонда будут направлены на крупномасштабные проекты в области возобновляемых источников энергии, поскольку Монголия располагает обширными равнинами, которые открывают потенциал для проектов в области солнечной и ветровой энергетики. Страна стремится стать нетто-экспортером энергоносителей, снабжая своих соседей — Россию и Китай, и в последние годы отношения между двумя странами поднялись до уровня, который правительство называет всеобъемлющим стратегическим партнерством.

Цель Монголии — к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в производстве всей электроэнергии составит около 30% по сравнению с нынешними 18%.Надежда на достижение поставленной цели теперь возлагается на новый фонд, который призван вселить в инвесторов больше уверенности в долгосрочных проектах.

Тэмуулэн Баяраа признает, что риски существуют. «Источники фонда очень зависят от сырьевых товаров», — сказала она. Цены на уголь, медь и уран подвержены резким колебаниям, и финансы Монголии часто колеблются вместе с ними. Фондом «Чингисхан» управляет государственная компания «Эрдэнэс Монгол», которой принадлежит большинство акций горнодобывающих компаний.

Страна надеется вернуть общественное доверие

Поскольку многие граждане не ощущают выгод от нынешнего бума в горнодобывающей промышленности, страна с населением 3.5 миллиона человек считает, что этот фонд может стать путем к повышению коллективного уровня жизни.

В начале этого года этот гнев выплеснулся на улицы Улан-Батора, где протесты против коррупции в горнодобывающем секторе вынудили премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая уйти в отставку. Баяраа прямолинейно высказывается о нынешних настроениях.

«Люди не чувствовали, что добыча полезных ископаемых способствует их благосостоянию и улучшению условий жизни, одновременно разрушая природные ресурсы. Но теперь Фонд национального благосостояния готов восстановить это доверие», — Тэмуулэн Баяраа.

На этот раз обещанием является прозрачность, говорит Тэмуулэн, деньги будут управляться и распределяться ограниченным образом для поддержки людей, удовлетворения их образовательных потребностей, финансирования, образования, здравоохранения и жилья.

Граждане смогут отслеживать приток и отток средств через мобильное приложение. «Это очень целенаправленная мера по расширению среднего класса и стимулированию участия на рынке труда», — добавила она.

Для наращивания потенциала она надеется, что члены монгольской диаспоры, обладающие финансовым опытом, вернутся домой. По её словам, их опыт в банковской сфере и управлении активами может дать фонду столь необходимое преимущество.

«Монголия уже давно привлекает инвестиции. Впервые мы становимся инвесторами и вносим свой вклад в глобальную повестку дня», — сказала она.

Развитие событий в Монголии происходит на фоне быстрого роста отрасли центров обработки данных, обусловленного спросом на системы ИИ.

По данным Fortune Business Insights, в прошлом году мировой рынок центров обработки данных оценивался в $242.7 млрд, как и ранее сообщал Cryptopolitan, и, по прогнозам, в этом году он вырастет до $269.7 млрд, а к 2032 году — до $584.8 млрд.

В связи с этим ростом заинтересованные стороны также вынуждены внедрять инновации и искать альтернативные источники энергии для удовлетворения растущего спроса.

