ЦК Монгольской народной партии преподнес корзину цветов Центральному Комитету Трудовой партии Кореи
CentralAsia (MNG) - Центральный Комитет Трудовой партии Кореи получил корзину цветов от Центрального Комитета Монгольской народной партии по случаю 80-летия основания ТПК. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Посол Монголии в КНДР передал корзину цветов соответствующему сектору 7 октября.
Трудовая партия Кореи, учрежденная в 1945 г., является правящей в КНДР. Ее возглавляет лидер государства Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК отмечается 10 октября.
