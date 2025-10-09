ЦК Монгольской народной партии преподнес корзину цветов Центральному Комитету Трудовой партии Кореи

CentralAsia (MNG) - Центральный Комитет Трудовой партии Кореи получил корзину цветов от Центрального Комитета Монгольской народной партии по случаю 80-летия основания ТПК. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Посол Монголии в КНДР передал корзину цветов соответствующему сектору 7 октября.

Трудовая партия Кореи, учрежденная в 1945 г., является правящей в КНДР. Ее возглавляет лидер государства Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК отмечается 10 октября.

