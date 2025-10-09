Две женщины-режиссёра из Монголии отобраны для участия в «Программе поддержки будущих мастеров» в Азии

CentralAsia (MNG) - Две монгольские женщины-кинематографистки были отобраны для участия в «Программе поддержки будущих мастеров», которая является продолжением инициативы Talents Tokyo, направленной на воспитание будущих мастеров азиатского кино.

Программа, запущенная в 2010 году, предоставляет два вида финансирования для поддержки развития новых кинопроектов. В этом году гранты Фонда развития проектов получили монгольские режиссёры Золжаргал Пурэвдаш с её проектом «Разумная мать» и Лхагвадулам Пурэв-Очир с фильмом «Видение одиноких гор». Для отобранных участников предусмотрено финансирование в размере до 1.5 млн иен через две программы поддержки: Фонд развития проектов и Международный фонд продвижения.

Помимо финансирования, участники программы получают доступ к серии лекций и консультаций от ведущих профессионалов киноиндустрии. Они также представляют свои проекты, расширяя возможности сотрудничества с международными кинематографистами.

Программа направлена ​​на поддержку и расширение возможностей начинающих азиатских режиссёров и продюсеров путём развития профессиональных связей, стимулирования творческого обмена и популяризации их работ на международной сцене. Программа также направлена ​​на содействие продвижению фильмов участников на международном уровне и создание условий для будущего участия в крупных кинофестивалях.

