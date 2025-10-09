Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, - Трамп

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и группировка ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились начать реализацию первого этапа его мирного плана урегулирования в секторе Газа.

«Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что ВСЕ заложники будут очень скоро освобождены, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию в качестве первых шагов к прочному, долгосрочному и вечному миру», — написал он в своей соцсети Truth Social.

«Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы сделать это историческое и беспрецедентное событие возможным», — добавил Трамп.

В среду к переговорам по урегулированию в секторе Газа присоединились спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В консультациях также принимали участие премьер-министр Катара и глава разведки Турции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что захваченные ХАМАС израильтяне скоро должны вернуться домой.

«С божьей помощью мы вернем их всех домой», — говорится в его заявлении.

Позднее в другом заявлении Нетаньяху пообещал, что созовет израильское правительство для утверждения первой фазы соглашения по Газе.

Заседание израильского кабинета, как ожидается, пройдет в четверг. В Белом доме журналистам заявили, что заложников могут начать освобождать в понедельник.

Посредники на переговорах заявили, что Израиль и ХАМАС также согласились на доступ гуманитарной помощи в Газу.

«Посредники объявляют, что сегодня вечером была достигнута договоренность по всем положениям и механизмам реализации первой фазы соглашения о прекращении огня в Газе, что приведет к окончанию войны, освобождению израильских заложников и палестинских заключенных, а также к поступлению гуманитарной помощи», — говорится в сообщении МИД Катара в соцсети X.

Представители группировки ХАМАС, в свою очередь, заявили о достижении «соглашения, предусматривающего прекращение войны в Газе», и призвали Трампа заставить Израиль соблюдать его в полной мере.

Боевики в рамках первого этапа освободят 20 заложников, остающихся в живых, сообщает AFP со ссылкой на палестинский источник, близкий к переговорам.