В парламенте Франции отклонили инициативу об импичменте Макрону

CentralAsia (CA) - Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) отклонило предложение левой партии «Непокорившаяся Франция» о начале процедуры импичмента президенту Эммануэлю Макрону. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Инициативу поддержали 104 из 577 депутатов, но бюро признало, что нет оснований для рассмотрения запроса. Согласно 68-й статье конституции Франции, для начала процедуры импичмента необходимо собрать подписи 58 депутатов.

Партия «Неподчинившаяся Франция» уже выдвигала аналогичное предложение, но оно также было отклонено. В этот раз против вынесения инициативы на голосование выступили лидеры всех фракций, кроме левой коалиции «Новый народный фронт» и правой партии «Национальное объединение».