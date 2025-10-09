Путин и Алиев проведут двустороннюю встречу в Душанбе

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут в четверг двусторонние переговоры в Душанбе, куда российский лидер прибыл накануне с государственным визитом, передает «Интерфакс».

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главный пункт повестки предстоящей встречи - двусторонние отношения стран.

«Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты», - сказал Песков.

Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны позитивный настрой.

Эта встреча президентов России и Азербайджана станет первой за долгое время, Путин и Алиев виделись мимолетно в сентябре в Китае на саммите ШОС, но полноценно не общались. Последняя полноценная встреча лидеров была в октябре прошлого года.

Первый телефонный разговор Путина и Алиева с марта состоялся на день рождения российского президента - 7 октября. В Кремле тогда отметили важность этого разговоров лидеров.

Отношения между Россией и Азербайджаном охладели после крушения самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане в декабре 2024 года. Ранее Алиев заявлял, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». Путин во время разговора с Алиевым принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве России.