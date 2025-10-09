«За сутки на рубль». В Иркутске активно растут цены на бензин

CentralAsia (CA) - В Иркутске активно растут цены на топливо. Сегодня жители заметили очередное увеличение прайса на заправках. Подобная тенденция отмечается и в других регионах России, что не может не тревожить жителей, которые обсуждают изменения в соцсетях, пишет Сибирское информационное агентство.

«То ли еще будет»

«Сегодня в Иркутске Аи-92 на заправках «Крайса» стал стоить 64,98. За ночь цена поднялась на 1 рубль», – жалуется на странице губернатора Приангарья пользователь Владимир.

«То ли еще будет», – поддерживает его еще одна жительница региона Sveta, а также ряд других сибиряков.

Цены на топливо растут не первый день: в начале недели две заправки из четырех в Иркутске поднимали цены на разные виды бензина на рубль и больше.Существенные скачки стоимости жители Приангарья стали замечать еще летом, на что не прекращая жаловались представителям власти.

«Власти держат руку на пульсе»

Обращения не оставили без внимания. В региональном министерстве экономического развития прокомментировали, что цены формируются на площадке продажи российских нефтепродуктов – Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, на стоимость оказывают влияние несколько факторов: рост отраслевых издержек, акцизных ставок, конкурентная среда, налоги, территориальная удаленность, уровень покупательской способности и многое другое.

Вопрос на контроле держит ФАС, которая в случае завышения стоимости вмешивается в ситуацию. Проверки, а также совместная работа организована и в регионах при участи указанного ведомства, правительства и представителей отрасли. С целью стабилизации цен в России продлили до конца года полный запрет на экспорт бензина, а также ввели ограничение на экспорт дизельного топлива для трейдеров. При этом, как отмечают аналитики, пока данные меры не останавливают рост цен на топливном рынке.

Сейчас прорабатываются другие инициативы: цель – не допустить роста стоимости бензина на автозаправочных станциях в стране выше уровня инфляции.

«По 20 литров в руки»

Некоторые регионы столкнулись не только с ростом цен, но и с прекращением поставок топлива, вызвавшим временное отсутствие бензина на местных рынках.Наиболее остро проблема дефицита ощущается на юге страны. В Крыму ограничили продажу бензина с 30 до 20 л в руки.Дефицит привел к закрытию множества мелких автозаправочных станций. При этом принятые меры, включая запрет на экспорт топлива, не принесли значительных положительных сдвигов. Продажи бензина на бирже сократились настолько сильно, что отдельные операторы теряют доходы и активы, находясь буквально на грани банкротства. Дальнейшее развитие событий способно поставить под угрозу выживание независимых АЗС, доля которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны.