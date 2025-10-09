Парламент Германии проголосовал за отмену получения немецкого гражданства за три года

CentralAsia (CA) - Бундестаг (парламент) в среду, 8 октября, одобрил законопроект об отмене ускоренной процедуры получения гражданства ФРГ, позволявшей натурализоваться через три года проживания в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За документ, внесенный правящей коалицией Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) совместно с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), проголосовали 450 депутатов. Для окончательного вступления изменений в силу поправки должен утвердить бундесрат — представительство федеральных земель.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал отмену «экспресс-натурализации» частью курса на так называемый «миграционный разворот». По его словам, ускоренная процедура создавала «ложные стимулы для нелегальной миграции», а изменение законодательства должно снизить привлекательность Германии для просителей убежища. «Мы устраняем эти факторы притяжения», — заявил Добриндт в беседе с Bild, добавив, что прежняя система была ошибочной.

Отмена ускоренной процедуры прописана в коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ. В рамках компромисса между партнерами по правительству сохранены два других положения прежнего закона: возможность иметь двойное гражданство и общее правило получения гражданства после пяти лет проживания в стране. Этот срок не будет увеличен до восьми лет, как это было раньше.

Принятый в июне 2024 года закон предыдущего правительства, состоявшего из СДПГ, «Зелёных» и либералов, позволял иностранцам получить немецкий паспорт через три года при наличии «особо положительных интеграционных достижений». К ним относились успехи в работе или учебе, активное участие в общественной жизни, например в добровольных пожарных дружинах или социальной сфере, а также высокий уровень знания немецкого языка — не ниже С1. При этом сохранялись общие требования: прохождение теста на знание конституционного строя, отсутствие судимости и финансовая независимость.

Сторонники отмены «турбо-натурализации» считают, что гражданство должно завершать процесс интеграции, а не становиться его стимулом. Оппозиционные партии, напротив, выступили против изменений. «Зелёные» и Левая партия назвали решение шагом назад и отметили, что требования для ускоренного получения паспорта и без того были высокими.

Крупнейшая оппозиционная сила — ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) — поддержала законопроект, но сочла его недостаточным. Представители АдГ потребовали вернуть восьмилетний срок и отменить возможность иметь два паспорта, обвинив правящую коалицию в «излишней мягкости» в миграционной политике.

По данным немецких властей, интерес к получению гражданства заметно вырос после введения ускоренной процедуры. В 2024 году немецкие паспорта получили 292 тысячи иностранцев, что стало рекордом за последние десятилетия. Только в Берлине с января по август 2025 года гражданство оформили около 27 тысяч человек — больше, чем за весь предыдущий год.

Регулирование иммиграции остается одной из центральных тем в немецкой политике после кризиса 2015 года, когда Германия приняла около миллиона беженцев. Сейчас в стране проживают более 12 миллионов иностранцев — примерно 15 процентов населения. Как отмечают опрошенные DW эксперты, до вступления новых правил в силу сохраняется возможность подавать заявления по старому закону, однако судьба таких заявок остается неопределенной.