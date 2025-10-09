Сенат США вновь не смог принять проект бюджета, продлив шатдаун

CentralAsia (CA) - Американские сенаторы в пятый раз с сентября не смогли принять законопроект о краткосрочном финансировании правительства, чтобы прекратить шатдаун (приостановка работы федеральных ведомств), передает CBS News. Ни одно из предложений не набрало необходимых 60 голосов, несмотря на то что республиканцы обладают большинством в сенате.

Предложение демократов позволяет финансировать правительство до 31 октября и делает постоянными налоговые льготы, которые помогают людям платить страховые взносы за медицинскую страховку, приобретаемую в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании. Срок действия этих субсидий истекает в конце года. Эта инициатива набрала 45 голосов «за» и 50 «против».

Законопроект республиканцев также провалил голосование: его поддержали 52 сенатора, включая нескольких демократов, 42 проголосовали против. Единственным из республиканцев против этой инициативы проголосовал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Предложение республиканцев предусматривает финансирование правительства до 21 ноября.

Лидер большинства в сенате Джон Тун заявил, что голосование продолжится по этим двум инициативам. CBS News предполагает, что шатдаун на этом фоне продлится по крайней мере до конца текущей недели.

Шатдаун в США начался в полночь 1 октября. Это произошло из-за того, что правящая партия республиканцев и оппозиционная партия демократов не смогли договориться о статьях расходов правительства. Большинство госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск. Те, чья работа считается критически важной (военнослужащие, медики, пограничники), работают без зарплаты. В экономическом совете Белого дома отмечали, что шатдаун сокращает ВВП на $15 млрд каждую неделю.