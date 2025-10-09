экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан продлил запрет на экспорт сжиженного газа

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане продлён запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.

Решение принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

Мера направлена на обеспечение внутреннего спроса, учитывая рост числа автомобилей, использующих сжиженный газ как топливо, и его социальную значимость.

Кроме того, комиссия продлила запрет на экспорт бычков крупного рогатого скота, включая поставки в страны ЕАЭС, и сохранила квоту на вывоз баранчиков мелкого рогатого скота — до 120 тысяч голов.

Также МВК одобрила разрешительный порядок на ввоз игровых автоматов сроком на шесть месяцев — только для организаций, имеющих государственную лицензию. Эта мера реализуется в рамках Комплексного плана по борьбе с незаконным игорным бизнесом и лудоманией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com