Казахстан продлил запрет на экспорт сжиженного газа

CentralAsia (KZ) - В Казахстане продлён запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.

Решение принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

Мера направлена на обеспечение внутреннего спроса, учитывая рост числа автомобилей, использующих сжиженный газ как топливо, и его социальную значимость.

Кроме того, комиссия продлила запрет на экспорт бычков крупного рогатого скота, включая поставки в страны ЕАЭС, и сохранила квоту на вывоз баранчиков мелкого рогатого скота — до 120 тысяч голов.

Также МВК одобрила разрешительный порядок на ввоз игровых автоматов сроком на шесть месяцев — только для организаций, имеющих государственную лицензию. Эта мера реализуется в рамках Комплексного плана по борьбе с незаконным игорным бизнесом и лудоманией.

