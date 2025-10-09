экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане успешно разделили сиамских близнецов, родившихся недоношенными

CentralAsia (UZ) -  Врачи в Узбекистане провели операцию по разделению сиамских близнецов, родившихся преждевременно.

Как сообщает Минздрав страны, операция прошла в Чирчике, в Ташкентском областном филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка.

Сиамские близнецы родились преждевременно — на 33–34-й неделе беременности — в результате кесарева сечения и были немедленно направлены к хирургам. Операция по разделению была проведена в экстренном порядке — уже через 9 часов после рождения. Врачи работали в течение пяти часов. Руководил операцией доктор медицинских наук, профессор Бахтиёр Эргашев — глава Центра неонатальной хирургии при Республиканском перинатальном центре.

Состояние обоих детей после операции оценивается как стабильное. В ходе реабилитации они находились под круглосуточным наблюдением, получали интенсивную терапию и поддержку. Близнецы уже выписаны домой.

