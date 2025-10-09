Макрон планирует назначить нового премьер-министра Франции в течение 48 часов, - Лекорню

Себастьен Лекорню

CentralAsia (CA) - Подавший в отставку экс-премьер Франции Себастьен Лекорню заявил, что кандидатура нового премьер-министра может быть объявлена в течение ближайших 48 часов. Об этом он сказал по итогам «последних переговоров» с президентом страны Эмманюэлем Макроном, сообщают агентства AFP и Reuters.

«Я сказал президенту республики, что перспектива роспуска отдаляется и что, по моему мнению, ситуация позволяет президенту назначить премьер-министра в ближайшие 48 часов»,— сказал он.

Лекорню также сообщил, что большинство депутатов выступают против роспуска парламента.

Себастьен Лекорню подал в отставку 6 октября — через месяц после назначения на пост и на утро после формирования правительства. Он провел на посту меньше, чем любой другой премьер-министр в новейшей истории Франции. Отставка Себастьена Лекорню привела к правительственному кризису в Пятой республике и обсуждениям возможной отставки президента Эмманюэля Макрона, срок полномочий которого истекает в 2027 году. На этом фоне и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже заявила, что Макрон не покинет пост в условиях текущего политического кризиса. По ее словам, этот вопрос не стоит, поскольку «президент был избран и переизбран демократическим путем».