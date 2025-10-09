Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе

CentralAsia (TJ) - Во Дворце нации в Душанбе прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Перед переговорами прошла церемония официальной встречи двух лидеров. Она проходила на площади перед Дворцом нации. Глав государств приветствовал почетный караул, прозвучали гимны двух стран. Путин и Рахмон поприветствовали почетный караул, а затем членов делегаций. Затем перед двумя президентами прошел марш почетного караула.

На протокольной части переговоров Рахмон поприветствовал Путина в Таджикистане. Он говорил о «положительной динамике отношений» между странами, об «активном политическом диалоге», гуманитарном и экономическом сотрудничестве, взаимодействии в сфере безопасности. «Очень рады видеть вас в Душанбе», – сказал Рахмон.

Путин в ответ поблагодарил за приглашение посетить Таджикистан: «Всё это связано с определенной внешней стороной дела, с протокольной. Но суть наших отношений, наполнение наших отношений соответствуют и внешней атрибутике». Договор о дружбе между двумя странами был подписан в 1993 году и все договоренности по нему выполняются, сказал Путин. По его словам, развивается торговый оборот между странами – рост в 7% в 2024 году (до $1,5 млрд), за первые семь месяцев 2025 года рост составил еще 17%.

«В ходе этого визита мы тоже запланировали ряд серьезных шагов. Должны совместное заявление сделать, содержательное. Оно не носит декларативный характер, наполнено содержанием. Должны определить наше движение по всем направлениям в будущем, сверстать определенные планы», – сказал Путин. Он отметил, что Россия и Таджикистан ведут постоянную работу в области безопасности и обороны. Президент поблагодарил своего коллегу за внимание к русской культуре и русскому языку – главы государств открывали несколько школ в Таджикистане.

«А если возникают какие-то шероховатости – безусловно, если необходимо будет, вынесем и на наш с вами уровень и всё организуем таким образом, чтобы создать условия для поступательного развития российско-таджикистанских отношений по всем этим важнейшим направлениям», – сказал Путин.

После беседы Путина и Рахмона переговоры продолжились в составе делегаций. Там стороны подтвердили приверженность стратегическому партнёрству и обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия.

Рахмон отметил, что Россия остаётся одним из основных политических и экономических партнёров Таджикистана. Сотрудничество активно развивается в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и сфере безопасности.

«Сегодня мы подпишем новый пакет двусторонних документов, которые значительно укрепляет правовую базу сотрудничества двух стран. Убеждён, что результаты сегодняшних переговоров придадут новый импульс сотрудничеству между Таджикистаном и Россией», - сказал президент РТ.

Путин, в свою очередь, сообщил, что обсудил с Рахмоном наиболее чувствительные темы.

«Хочу сказать вам слова благодарности за вчерашний вечер, когда мы в дружеской обстановке смогли спокойно, за чашкой чая, поговорить обо всём, что нас волнует: и в регионе, и о наиболее интересных, перспективных направлениях нашего взаимодействия в двустороннем плане», - сказал Путин.

Российский президент напомнил, что отношения между двумя странами развиваются в рамках Договора о дружбе и союзничестве 1993 года, и выразил уверенность, что совместная работа продолжится по всем ключевым направлениям, включая энергетику.

