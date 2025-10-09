экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин и Алиев договорились о личной встрече для обсуждения «проблемных моментов», - Песков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// РИА Новости / Валерий Мельников

CentralAsia (CA) -  Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 октября в Таджикистане и обсудить те «проблемные моменты», которые есть в отношениях двух стран.

«Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков пояснил, что между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 7 октября состоялся телефонный разговор. Пресс-секретарь президента охарактеризовал разговор как «хороший, позитивный, конструктивный». Именно во время этой беседы, отметил Песков, президенты договорились провести встречу в Таджикистане.

Владимир Путин прилетел в Таджикистан с государственным визитом 8 октября. У него запланировано участие в Совете глав государств СНГ и во втором саммите «Центральная Азия – Россия». Визит президента продлится до 10 октября. 

  • Отношения между Россией и Азербайджаном охладели после крушения самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане в декабре 2024 года. Ранее Алиев заявлял, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». Путин во время разговора с Алиевым принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве России.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com