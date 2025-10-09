В РФ начали блокировать интернет и SMS на иностранных симках в течение суток после въезда

CentralAsia (CA) - На территории России начали ограничивать мобильный интернет и SMS на иностранных сим-картах и eSim в течение 24 часов с момента регистрации в местной сети. Нововведение действует с 6 октября, оно связано с «требованиями российских госорганов». Соответствующие сообщения операторы связи начали рассылать абонентам в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси и других странах.

Из сообщений следует, что в течение суток после въезда в РФ у пользователей не будет работать мобильный интернет и SMS. Спустя 24 часа доступ к ним восстановится автоматически. При этом, голосовые вызовы остаются доступными — пользователи могут принимать и совершать звонки как обычно.

В министерстве связи и информатизации Беларуси — где выпустили о нововведении пресс-релиз — уточнили, что если активности по зарегистрированной в сети сим-карте не будет в течение трех дней, ограничения вернут — еще на 24 часа. В российском Минцифры блокировку иностранных сим-карт пока официально никак не комментировали.

В августе этого года ввести похожую меру (она была названа «периодом охлаждения») предложил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Договорились, что зарубежные сим-карты после попадания в Россию будут на какой-то период охлаждаться на несколько часов и у них будут недоступны сервисы мобильного интернета», — сказал он на площадке форума «Цифровая эволюция» (цитата по «Интерфаксу»). Однако тогда обсуждалось, что карты будут неактивны в течение первых пяти часов после регистрации в местной сети.

Такая мера предлагается для обеспечения безопасности, «чтобы бороться с сим-картами, которые находятся в дронах», пояснил министр.

Вместе с тем, для иностранных граждан планировалось ввести «капчу», чтобы они имели доступ к необходимым массовым сервисам, в частности, заказа такси.