Российская военная база в Таджикистане является гарантом безопасности в Центральной Азии, - Путин

CentralAsia (TJ) -  Российская военная база в Таджикистане является гарантом безопасности в Центральной Азии, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия традиционно вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. При этом мы активно взаимодействуем с таджикистанскими коллегами, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество. Гарантом безопасности в Таджикистане и во всем регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база», - сказал Путин по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

201-я военная база Минобороны РФ расположена в Душанбе и Бохтаре. Это крупнейший военный объект России за ее пределами. Договор о статусе и условиях пребывания российской базы был ратифицирован 16 октября 2004 года.

Накануне российские военные объекты в Таджикистане посетил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Он заявил, что сотрудничество России и Таджикистана играет определяющую роль в Центральной Азии, где обстановка остается сложной. В октябре на полигоне «Фахрабад» в Таджикистане пройдут учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2025». В них примут участие более 5 тыс. военнослужащих и около тысячи единиц вооружения и техники.

