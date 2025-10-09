Путин и Рахмон подписали совместное заявление об укреплении сотрудничества

CentralAsia (TJ) - Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по итогам переговоров в Душанбе подписали заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, подписаны ещё 15 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая:

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Республике Таджикистан;

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о медицинском освидетельствовании граждан Республики Таджикистан для въезда на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности;

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 17 апреля 2019 г.;

Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и Национальной гвардией Республики Таджикистан;

Соглашение между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Российская Федерация) и Государственным комитетом по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан о сотрудничестве в целях развития и наполнения Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств – участников СНГ;

План практических действий (Дорожная карта) между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта Республики Таджикистан по сотрудничеству в транспортной сфере на 2025–2030 гг.;

План мероприятий по увеличению объемов взаимной торговли между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан на 2025–2030 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством просвещения Российской Федерации и Комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в области образования;

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Российская Федерация) и Службой связи при Правительстве Республики Таджикистан по вопросам использования радиочастотного спектра, противодействия распространению противоправной информации и (или) информационных ресурсов в сети «Интернет», противодействия мошенническим вызовам при оказании услуг связи;

Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Российская Федерация) и Службой государственного надзора здравоохранения и социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан;

Меморандум о взаимопонимании между Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан о сотрудничестве в области обеспечения эпидемиологического благополучия по холере;

Дорожная карта между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан по выполнению предпроектных радиационных обследований и изысканий хвостохранилища «Дигмай» в Республике Таджикистан и разработке актуализированного финансово-экономического обоснования ее реабилитации;

Инвестиционное соглашение между Правительством Республики Башкортостан, обществом с ограниченной ответственностью «Управление международными проектами», Правительством Республики Таджикистан и государственным унитарным предприятием «Коргохи машинасози»;

Соглашение о сотрудничестве между Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Агентством государственной службы при Президенте Республики Таджикистан;

Инвестиционное соглашение между Консорциумом Группы компаний БТК и Правительством Республики Таджикистан.

