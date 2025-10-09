экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Душанбе состоится второй саммит «Центральная Азия – Россия»

CentralAsia (TJ) -  Сегодня в столице Таджикистана состоится второй саммит «Центральная Азия – Россия», сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.

Для участия во втором саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе прибыли президенты: Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, России — Владимир Путин, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов и Узбекистана — Шавкат Мирзиёев.

В ходе саммита главы государств обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием многопланового взаимодействия, а также меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами. По итогам саммита планируется принять итоговое коммюнике и план совместных действий.

