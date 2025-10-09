Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в резиденции Кохи Сомон в Душанбе.

Как пишет «Интерфакс», Путин предложил Алиеву начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL Путин напомнил Алиеву, что принес извинения за то, что трагедия с самолётом произошла в небе над Россией.

Встречу Путина и Алиева во время госвизита российского лидера в Таджикистан 8 октября анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле оптимистично смотрят на встречу лидеров и рассчитывают, что они обсудят «проблемные моменты, которые есть».

7 октября Песков назвал важным звонок Алиева в день рождения президента РФ. По его словам, помимо поздравления главы государств обсудили тогда и другие вопросы.

Отношения Азербайджана и России обострились вслед за крушением самолета AZAL в декабре прошлого года, а затем задержанием и гибелью уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке. В августе Ильхам Алиев заявил, что Баку не несет ответственности за возникший между странами кризис и не потерпит «никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения». Владимир Путин при этом говорил, что, хотя в отношениях России с Азербайджан есть проблемы, все «встанет на свои места».