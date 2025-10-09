Две ракеты системы ПВО России не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, - Путин на встрече с Алиевым

CentralAsia (CA) - В день крушения самолета авиакомпании AZAL Россия «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли ее границу, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает «Ведомости».

По словам президента РФ, две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили напрямую самолет AZAL, а взорвались в нескольких метрах. Путин заявил, что самолет был задет, «скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами».

Путин также отметил, что экипаж самолета AZAL получил предложение о посадке в Махачкале, но решил направиться в аэропорт базирования.

«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц»,— подчеркнул Владимир Путин. «Наш долг, повторю еще раз, мы с самого начала об этом договаривались, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину»,— заметил президент России, передает «КоммерсантЪ».

Президент России сказал, что о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали только позавчера.

Алиев выразил благодарность Путину за предоставленную информацию о причинах крушения самолета AZAL. Он сообщил, что они с Путиным были в контакте после инцидента с самолётом азербайджанских авиалиний.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года, борт направлялся из Баку в Грозный. Самолет не смог сесть в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек. Ильхам Алиев говорил, что требует от России признания ответственности за случившееся. Президент Азербайджана утверждал, что крушения можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным.

В предварительном отчете Минтранс Казахстана сообщал, что воздушное судно получило «повреждение многих систем в воздухе», а после попытки приземлиться в Чечне планировало вернуться в Азербайджан. Однако к этому моменту основные системы управления самолета потеряли работоспособность. Пилоты решили посадить Embraer в казахстанском Актау. В итоге самолет разбился в 3 км от города.