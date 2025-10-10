Сборная Монголии по баскетболу разгромила японцев в Токио

CentralAsia (MNG) -

East Asian Super League, объединяющая сильнейшие лиги азиатского баскетбола, в самом разгаре.

В среду вечером монгольский баскетбол вошёл в историю. На турнире EASL Tip Off 2025 первые представители монгольской лиги, Xac Broncos, обыграли на выезде вечный японский гранд Alvark Tokyo со счётом 84:69.

Считавшиеся аутсайдерами в предстоящем матче (и учитывая, что Alvark справляется с травмами нескольких важных игроков), Xac Broncos ответили с самого начала. С середины первой четверти и почти до конца второй Xac Broncos уверенно лидировал, пока японский игрок Таики Осакабэ не вывел хозяев вперед со счетом 39-38.

Оставшуюся часть первой половины и большую часть третьей четверти команды обменивались бросками, но решающий ход Broncos сделали в заключительном периоде. Проигрывая со счетом 70-66, когда до конца матча оставалось чуть меньше четырех минут, японец Шуто Андо промахнулся, и монгольский игрок Йен Миллер нанес три очка, увеличив преимущество Зака ​​до семи очков за 3:20 до конца матча.

После этого Broncos завершили игру серией защитных сейвов и двумя бросками на пути к победе. Помимо Миллера, ещё одним ярким игроком Broncos был центровой Эфе Одиги, набравший 25 очков в своём дебютном матче в EASL, став лучшим игроком матча.

После победы над Alvark Tokyo, Broncos лидирует в группе C с результатом 1:0. В рамках EASL им предстоит провести только 1 ноября, когда они примут чемпионов Китайского Тайбэя, New Taipei Kings.

Для Alvark шанс реабилитироваться и одержать первую победу появился быстро. 22 октября Alvark отправится в Новый Тайбэй, матч начнётся в 19:00 по местному времени на стадионе XinZhuang Gymnasium.

После матча Миллер открыто заявил о растущем уровне монгольского баскетбола и его растущей роли в азиатском баскетбольном мире.

Иэн Миллер делится моментом с комментатором Крисом Сасаки во время послематчевого интервью.

В свои 20 лет нападающий Broncos и игрок сборной Монголии Азбаяр Алтангэрэл произвел неизгладимое впечатление, завершив сезон с показателем плюс-минус 26, что является наивысшим показателем среди 61 игрока, участвовавших в трех конкурсах EASL Tip Off.

Азбаяр Алтангэрэл

От трёхочковых выходов на площадку до четырёх блок-шотов (больше, чем любой другой игрок в сегодняшних играх Tip Off), Азбаяр оказал влияние на свою команду на обеих сторонах площадки. Он набрал 16 очков, реализовав впечатляющие 85,71% бросков с игры. Молодого форварда ждёт блестящее будущее.

22 октября Alvark Tokyo отправится на матч с New Taipei Kings. Xac Broncos не будут играть до 1 ноября, когда они примут Kings дома в Улан-Баторе, Монголия.

Alvark Tokyo — одна из элитных баскетбольных команд Японии. Хотя команда уже давно не выигрывала чемпионат B.LEAGUE, Alvark Tokyo всё ещё дважды выигрывал национальный чемпионат, выиграв его в сезонах 2017 и 2018 годов подряд.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения