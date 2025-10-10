Монгольские бодибилдеры завоевали золотые медали в Лас-Вегасе. Фото

Mr.Olympia Amateur 2025 проходил в Лас-Вегасе, США, с 6 по 8 октября.

Монгольский спортсмен ТЭМУУЛЭН Орхон представлял свою страну на соревнованиях, заняв первое место в категории «Men’s physique open F» и завоевав золотую медаль чемпионата.

ТЭМУУЛЭН Орхон

ТЭМУУЛЭН Орхон

ТЭЛМЭН Батцэрэн в зелёно-жёлтых шортах

ТЭЛМЭН Батцэрэн

Кроме того, ТЭЛМЭН Батцэрэн завоевал золотую медаль в категории Men’s physique novice и попав в пятерку лучших в категории Men's physique open C.

крайне слева: ЭНХ-ЭРДЭНЭ Должинсурэн

Также ЭНХ-ЭРДЭНЭ Должинсурэн завоевал золотую медаль Чемпионата в весовой категории до 70 кг по бодибилдингу.

