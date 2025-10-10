Монгольские бодибилдеры завоевали золотые медали в Лас-Вегасе. Фото
Mr.Olympia Amateur 2025 проходил в Лас-Вегасе, США, с 6 по 8 октября.
Монгольский спортсмен ТЭМУУЛЭН Орхон представлял свою страну на соревнованиях, заняв первое место в категории «Men’s physique open F» и завоевав золотую медаль чемпионата.
ТЭМУУЛЭН Орхон
ТЭМУУЛЭН Орхон
ТЭЛМЭН Батцэрэн в зелёно-жёлтых шортах
ТЭЛМЭН Батцэрэн
Кроме того, ТЭЛМЭН Батцэрэн завоевал золотую медаль в категории Men’s physique novice и попав в пятерку лучших в категории Men's physique open C.
крайне слева: ЭНХ-ЭРДЭНЭ Должинсурэн
Также ЭНХ-ЭРДЭНЭ Должинсурэн завоевал золотую медаль Чемпионата в весовой категории до 70 кг по бодибилдингу.
источник: MiddleAsianNews
