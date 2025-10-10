экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольские бодибилдеры завоевали золотые медали в Лас-Вегасе. Фото

CentralAsia (MNG) -  

Mr.Olympia Amateur 2025 проходил в Лас-Вегасе, США, с 6 по 8 октября.

Монгольский спортсмен ТЭМУУЛЭН Орхон представлял свою страну на соревнованиях, заняв первое место в категории «Men’s physique open F» и завоевав золотую медаль чемпионата.

ТЭМУУЛЭН Орхон
ТЭМУУЛЭН Орхон
ТЭМУУЛЭН Орхон
ТЭМУУЛЭН Орхон
ТЭЛМЭН Батцэрэн в зелёно-жёлтых шортах
ТЭЛМЭН Батцэрэн в зелёно-жёлтых шортах
ТЭЛМЭН Батцэрэн
ТЭЛМЭН Батцэрэн

Кроме того, ТЭЛМЭН Батцэрэн завоевал золотую медаль в категории Men’s physique novice и попав в пятерку лучших в категории Men's physique open C.

крайне слева: ЭНХ-ЭРДЭНЭ Должинсурэн
крайне слева: ЭНХ-ЭРДЭНЭ Должинсурэн

Также ЭНХ-ЭРДЭНЭ Должинсурэн завоевал золотую медаль Чемпионата в весовой категории до 70 кг по бодибилдингу.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com