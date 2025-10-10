Монгольский сокол продан за рекордные 650 000 саудовских реалов на выставке в Саудовской Аравии

На Международной выставке соколов и охоты в Саудовской Аравии 2025, состоявшейся ранее на этой неделе, взрослый монгольский сокол побил рекорд, уйдя с молотка за 650 000 саудовских реалов (примерно $173 297), что стало самой высокой суммой продажи за всю историю мероприятия.

Второй молодой сокол был продан за 128 000 саудовских реалов (примерно $34 126), доведя общую сумму продаж до 778 000 саудовских реалов (примерно $207 423). Во вторник ещё два сокола были проданы по 450 000 саудовских реалов (примерно $119 975) за каждого, доведя общую сумму продаж до впечатляющих 950 000 саудовских реалов.

Резкий рост продаж подчёркивает растущий престиж и мировую привлекательность ведущей выставки соколиной охоты в Саудовской Аравии.

Торжество соколиного наследия

В этом году на выставке была представлена ​​специальная зона, посвящённая монгольским соколам, где были представлены ценные качества этой породы: впечатляющий размах крыльев, способность адаптироваться к экстремальному климату и высокая восприимчивость к дрессировке. Новый раздел привлёк энтузиастов, заводчиков и коллекционеров, жаждущих увидеть, как одна из самых уважаемых традиций региона обретает мировую известность.

Культура и торговля

Помимо рекордных ставок, мероприятие продолжает объединять историческое наследие и элитную торговлю, позиционируя Саудовскую Аравию как ключевой центр международной соколиной охоты. Благодаря сочетанию мероприятий по сохранению культурного наследия, элитных аукционов и международного участия, выставка служит ярким выражением национальной гордости и современных амбиций.

Татар С.Майдар

