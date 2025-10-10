Япония будет готовить монгольских инженеров по японской модели

слева: ИГАВАХАРА Масару и ЖАВХЛАН Болд

Подписание и обмен нотами о предоставлении гранта Монголии «Проект по улучшению условий для подготовки инженеров посредством получения высшего образования в области инженерии по японскому образцу»

8 октября в Улан-Баторе, столице Монголии, г-н ИГАВАХАРА Масару, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии, ЖАВХЛАН Болд, министр финансов Монголии, и МИЯГИ Кэнсукэ, главы миссии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Монголии подписали и обменялись нотами относительно проекта безвозмездной помощи для Проекта по улучшению условий для подготовки инженеров посредством получения высшего образования в области инженерии по японскому образцу (сумма гранта составляет до 1.869 млн иен).

слева: МИЯГИ Кэнсукэ и ЖАВХЛАН Болд

В Монголии подготовка высококвалифицированных инженеров стала важной задачей для диверсификации промышленной структуры. Япония стремится укрепить основу для развития инженерных кадров в Монголии, предоставляя практическое оборудование и строя учебные корпуса для трёх технических колледжей в Улан-Баторе, предлагая высшее образование, аналогичное японским. Ожидается, что благодаря этому сотрудничеству человеческие ресурсы этих технических колледжей будут способствовать диверсификации промышленности Монголии в будущем, а также взаимопониманию между Японией и Монголией и циркуляции человеческих ресурсов в японской промышленной и академической сфере.

В рамках этого проекта, который будет реализован за счет гранта в размере 1.869 млн иен от Японского агентства международного сотрудничества (JICA), будет построен учебный центр для трех школ «Косэн» в Улан-Баторе, предоставлено учебное и лабораторное оборудование, а также организовано обучение по повышению квалификации учителей и персонала.

В нашей стране с 2014 года реализуется японская модель системы инженерного образования «Косэн». Эту систему реализуют Технологический колледж при Университете науки и технологий, Монгольский технологический колледж «Косэн» и Новый монгольский технологический колледж.

