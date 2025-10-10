Визит президента Монголии в Индию придаст новый смысл стратегическому партнерству, — The Diplomat

17-е совместные учения Nomadic Elephant между индийской армией и монгольскими вооруженными силами

CentralAsia (MNG) -

Политика Индии «Действуй на Востоке», одного из могущественных «третьих соседей» Улан-Батора, определяет Монголию как важнейшего демократического и стратегического партнера в Центральной Азии.

Поскольку отношениям между Индией и Монголией исполняется 70 лет, обе стороны стремятся углубить свои связи, выйдя за рамки желаемого статуса.

Поскольку в 2025 году Монголия и Индия будут отмечать семидесятилетие дипломатических отношений, их отношения характеризуются высокой степенью духовной близости и геополитическими устремлениями. Хотя Индия и Монголия официально разделяют стратегическое партнерство, основанное на демократических ценностях, критический анализ показывает, что это обозначение во многом амбициозно и требует преодоления глубоких экономических и логистических проблем.

С долгожданным визитом президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Нью-Дели в конце этого месяца обе страны готовы вывести этот альянс на новый уровень, укрепляя свою двойную идентичность как духовных братьев (связанных буддизмом) и стратегических партнеров (объединенных геополитической дальновидностью).

Историческая основа: доверие, выкованное в духе и дипломатии

Корни монголо-индийских связей уходят в глубь тысячелетий, когда буддизм распространился с индийского субконтинента в монгольские степи. Для монголов, которые практикуют тибетский буддизм, объединенный с традиционным шаманизмом, Индия, где Гаутама Будда (Siddhartha Gautama Buddha) достиг просветления, имеет священный статус. Посол Монголии в Индии Ганболд Дамбажав метко охарактеризовал эту связь как «невидимую инфраструктуру», силу, которая выдержала испытание временем даже в условиях глобальных политических потрясений.

С дипломатической точки зрения признание Индией Монголии в 1955 году было смелым шагом в биполярном мире холодной войны. Решение премьер-министра Джавахарлала Неру отражало его приверженность общеазиатской солидарности, преодолевающей идеологические разногласия. Индия поддержала Монголию, поддержав её членство в ООН в 1961 году и вступление в Движение неприсоединения в 1991 году. Доктор Нутан Капур Махавар, исполняющий обязанности генерального директора Индийского совета по международным делам, отметил, что эти действия укрепили «взаимное уважение, выдержавшее испытание временем».

Распад Советского Союза в 1991 году открыл новую главу. Политика Монголии в отношении «третьего соседа», направленная на поиск союзников помимо России и Китая, органично сочеталась с индийской инициативой «Действуй на Востоке», которая определяла Монголию как единомышленника в Центральной Азии как демократического партнёра. Эта синергия привела к возобновлению обменов на высоком уровне в 1994 году и к проведению в 2004 году совместных военных учений Nomadic Elephant.

Решающий момент наступил в 2015 году, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди стал первым иностранным лидером, выступившим на Великом Государственном Хурале Монголии в воскресенье, национальный праздник. Визит Моди вывел отношения на уровень стратегического партнерства, открыл кредитную линию на $1 млрд и привел к заключению 14 соглашений в области обороны, торговли и культуры.

2025: решающий год для ускоренного сотрудничества

70-летний юбилей придал новый импульс двустороннему сотрудничеству, обеспечив ощутимый прогресс во всех важнейших секторах к 2025 году.

В июне 2025 года министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх стал одним из организаторов 17-х учений Nomadic Elephant в Улан-Баторе и открыл центр подготовки по кибербезопасности в Монгольском национальном университете обороны, что позволило укрепить совместные усилия по борьбе с терроризмом и повысить цифровую устойчивость.

Государственный секретарь МИД Монголии Мөнхтушиг Лханаажав и сопровождавшие его делегации приняли участие в Диалоге Райсина в Нью-Дели в марте. Затем он был сопредседателем пятой двусторонней консультации по продвижению ключевых соглашений в области возобновляемых источников энергии и киберуправления.

В настоящее время ведутся переговоры с такими индийскими сталелитейными компаниями, как JSW Steel и SAIL, с целью обеспечения долгосрочных поставок коксующегося угля с обширного месторождения Таван-Толгой в Монголии и других важнейших минеральных ресурсов. Эти усилия продолжаются, несмотря на значительные логистические трудности, связанные с транзитом грузов через Россию или Китай.

Ожидается, что предстоящий визит Хурэлсуха в Индию станет преобразующим и позволит вывести партнерство на «еще более высокий уровень». Ожидается, что в ходе поездки будут заключены важные соглашения в области цифровой экономики, возобновляемой энергетики (объединяющей солнечный потенциал Монголии с технологическими инновациями Индии) и важнейших полезных ископаемых.

Стратегическая синергия: согласование видений многополярной Евразии

Основная сила партнерства Индии и Монголии заключается в фундаментальном совпадении их стратегической политики. Обе страны стремятся к сбалансированной, многополярной Евразии, создавая естественный альянс, основанный на соответствующих подходах. Политика Монголии в отношении третьего соседа направлена ​​на установление прочных связей за пределами двух её непосредственных и могущественных соседей — России и Китая. Политика Индии «Действуй на Восток» определяет Монголию как важнейшего демократического и стратегического партнера в Центральной Азии.

Такая политическая синергия приводит к конкретным стратегическим преимуществам для обоих партнеров.

Для Монголии Индия предлагает технологически продвинутую, демократическую альтернативу, укрепляющую национальный суверенитет Монголии и предоставляющую ценный противовес для снижения чрезмерной зависимости от какой-либо одной державы. Для Индии Монголия предлагает потенциальный доступ к стратегическим ресурсам, таким как редкоземельные металлы, и способствует региональному балансу.

На многостороннем уровне обе страны усиливают свое влияние посредством общих приоритетов. Они объединяются в такие организации, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), членом которой является Индия, а Монголия долгое время была «наблюдателем», пока этот статус не был отменен на саммите 2025 года, сосредоточившись на инициативах по борьбе с терроризмом и взаимодействию. Обе страны вносят значительный вклад в миротворческие миссии ООН и являются ярыми сторонниками реформы Совета Безопасности. Монголия решительно поддерживает заявку Индии на постоянное место в Совете Безопасности ООН, отвечая взаимностью на поддержку Индией региональных инициатив Монголии.

Как подчеркнул посол Монголии в Индии Ганболд Дамбажав, эта мощная «стратегическая взаимодополняемость» действует как «множитель силы» во времена геополитической нестабильности.

В перспективе партнерство готово к значительному расширению в ключевых секторах: обеспечение критически важных ресурсов (таких как редкоземельные металлы, медь и т. д.) для технологических секторов Индии; модернизация агротехнологий для стимулирования сельскохозяйственного сектора Монголии; и высокодоходный экотуризм «Буддийский круг», использующий общее духовное наследие.

Экономическое сотрудничество: прогресс и структурные ограничения

Экономическое измерение партнерства Индии и Монголии набирает обороты благодаря флагманским инфраструктурным проектам и стратегическим торговым инициативам, однако оно осуществляется в условиях существенных структурных ограничений, которые снижают роль Индии как крупной экономической альтернативы.

Самым значительным проектом является нефтеперерабатывающий завод Дорногоби, на который выделено $1.7 млрд из индийской кредитной линии (LoC). Завершение строительства запланировано на конец 2026 или начало 2027 года. НПЗ рассчитан на переработку 1.5 млн тонн сырой нефти в год, что позволит покрыть 60 процентов внутренних потребностей Монголии в топливе. В стратегическом плане это имеет жизненно важное значение для снижения зависимости от российского импорта, хотя затянутость сроков означает, что зависимость сохранится в обозримом будущем.

Запуск прямых рейсов авиакомпании MIAT Mongolian Airline в Сингапур два раза в неделю с 4 ноября 2025 года станет прямым вызовом логистическим барьерам. Новый воздушный маршрут значительно сократит время транзита до третьих пунктов назначения в Индии и Юго-Восточной Азии, что даст существенный импульс развитию торговли и туризма.

Несмотря на этот прогресс, партнерство сталкивается с серьезными структурными препятствиями. Отсутствие выхода к морю в Монголии создаёт логистические трудности, повышая торговые издержки и усиливая неопределённость. Весь транзит должен проходить либо через Россию (стабильный, но длинный маршрут), либо через Китай (более быстрый, но чувствительный к геополитической напряжённости между Китаем и Индией).

Эта физическая реальность отражается в данных о торговле. Двусторонняя торговля с Индией, составившая в 2024 году скромные $110 млн, ничтожна по сравнению с товарооборотом Монголии с Китаем, составляющим $19 млрд. Это резкое неравенство подчеркивает торговую уязвимость Монголии и по сути ограничивает способность Индии выступать в качестве существенного экономического противовеса. Переговоры об экспорте коксующегося угля с месторождения Таван-Толгой и других монгольских месторождений в Индию являются позитивным шагом, однако они пока не решают фундаментальных структурных проблем масштаба и логистики.

Оборона и безопасность: создание нишевой совместимости

Аспект безопасности стратегического партнерства характеризуется углублением военного сотрудничества и ростом институционального доверия, хотя его сфера действия по-прежнему ограничена узкоспециализированными областями, а не обеспечивает масштабного стратегического сдерживания регионального доминирования России и Китая.

Военное сотрудничество, примером которого являются ежегодные совместные учения Nomadic Elephant, начатые в 2004 году, направлено на повышение оперативной совместимости и навыков борьбы с повстанцами в условиях пересеченной местности. В 2025 году участие Индии в многосторонних учениях Монголии Khаan Quest еще больше расширило эту координацию за пределы двустороннего масштаба. В институциональном плане Монголия продемонстрировала твердую приверженность, назначив своего первого военного атташе в Нью-Дели, а посол Ганболд призвал Индию ответить взаимностью, чтобы обеспечить сбалансированный рост связей в сфере безопасности.

В то время как Индия активно поддерживает модернизацию обороны Монголии, предоставляя специализированное оборудование, такое как инструменты кибербезопасности и вездеходы, подходящие для степных условий, ее возможности по поставке крупномасштабного, современного оборонного оборудования, необходимого для кардинального изменения военного баланса Монголии, ограничены.

Более того, многосторонние усилия партнерства, такие как согласование мер по борьбе с терроризмом в рамках ШОС и дипломатическая поддержка Монголией заявки Индии на членство в Совете Безопасности ООН, отражают общий многосторонний идеал и взаимные услуги, а не немедленный пакт о безопасности. Таким образом, утверждение Ганболда о том, что партнерство действует как «множитель силы», остается скорее теоретическим, чем доказанным с точки зрения влияния жесткой силы. Альянс стратегически ценен для диверсификации, но пока не для регионального сдерживания.

Связи между людьми: неотъемлемая часть партнерства Индии и Монголии

Прочные духовные и культурные связи между Монголией и Индией составляют «душу» их отношений — незаменимую основу, выходящую за рамки торговых и географических проблем.

Общее буддийское наследие, особенно тибетский буддизм, остаётся важнейшей связующей нитью. Более 400 монгольских монахов сейчас обучаются в 14 индийских монастырях, и Министерство образования Монголии включило изучение родного языка и культуры в свою учебную программу для этих студентов.

Творческие связи процветают, примером чему служит 25-й танцевальный фестиваль Ganga Nrit («Мелодия реки Ганг»). Фестиваль продемонстрировал яркую культурную связь, привлекая впечатляющее количество участников: более 450 человек из Монголии посетили его.

Научная конференция 19 сентября под названием «Духовные и стратегические партнеры: Монголия и Индия – семь десятилетий дипломатических отношений» подчеркнула приверженность академическим связям.

Это совместное мероприятие было совместно организовано Институтом международных исследований Монгольской академии наук, Министерством иностранных дел Монголии и посольством Индии.

Помимо духовных связей, стремительно развивается медицинское сотрудничество: все больше монгольских пациентов приезжают на лечение в больницы Дели, чему способствуют недавние послабления визового режима и присутствие представителей индийских больниц в Улан-Баторе.

Не менее важным является качество дипломатических назначений, которое отражает приоритетное значение Улан-Батора в отношениях. Четверо из 17 послов Монголии в Индии занимали посты министров иностранных дел Монголии, что свидетельствует о высокой политической ценности этих лиц. Индийские посланники также сформировали партнерство: почитаемый буддийский лама Ладакха, XIX Хушок Бакула Ринпоче (1990–2000), возродил посткоммунистический буддизм в Монголии и руководил ее ранним демократическим переходом; Мохиндер Пратап Сингх (2019–2023) обеспечил поставку 150 000 доз вакцины AstraZeneca и препарата Remdesivir для Монголии в период пика COVID-19. С марта 2024 года нынешний посол Атул Малхари Готсурве сосредоточился на ускорении экономического и цифрового сотрудничества, включая нефтеперерабатывающий завод в аймаке Дорноговь и двусторонние соглашения в области ИТ.

Дополняют эти усилия инициативы, реализуемые на уровне отдельных людей, такие как предложение Ганболда о направлении 1000 индийских преподавателей английского языка. Они дополняют существующие стипендии и укрепляют долгосрочные связи.

В конечном итоге эти практические и духовные обмены — от медицинского туризма и предложений учителей английского языка до дипломатии высокого уровня — оказывают мощное и непосредственное влияние на качество жизни монголов, возможно, более ощутимое, чем инфраструктурные проекты, финансируемые за счет кредитных линий (LoC).

Заключение

70-летняя история дипломатии Индии и Монголии подтверждает, что общие ценности и видение способны решительно преодолевать географические расстояния, создавая связь, основанную на духовном братстве и стратегическом партнерстве. Даже несмотря на то, что двусторонние экономические масштабы остаются ограниченными, они подчеркивают стратегическую ценность партнерства: Индия как демократический, технологичный союзник является ключом к балансированию интересов Монголии в рамках «третьего соседа», в то время как Монголия служит важнейшим узлом для индийской инициативы «Действуй на Восток» и потенциальным шлюзом в Центральную Азию.

Однако будущее отношений требует перехода от стремлений к масштабным действиям. Траектория будет определяться конкретными вехами, в частности предстоящим визитом Хурэлсуха в Индию и успешным вводом в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода аймака Дорноговь.

Чтобы партнерство действительно заслужило свое «стратегическое» название, ему необходимо срочно преодолеть две критические проблемы. Намерения высокого уровня должны воплощаться в быстрые экономические результаты. Визит Хурэлсуха должен обеспечить быстрые сроки строительства первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода и укрепить доступ к цепочкам поставок критически важных минеральных ресурсов. В то же время обеим странам необходимо реалистично подойти к решению проблем логистических ограничений и незначительного экономического масштаба по сравнению с Китаем и Россией.

В эпоху геополитических перемен прочная связь между Индией и Монголией остаётся примером устойчивости. Наследие очевидно: истинное партнёрство укрепляется общей целью, а не просто близостью.

автор: Сумъяа Чулуунбаатар — экономист и эксперт по международным вопросам. В настоящее время Сумъяа работает внештатным научным сотрудником в Институте международных исследований Монгольской академии наук.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения