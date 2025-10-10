экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
30 километров трубопроводов для отвода дождевой воды будут установлены в 2026 году в Улан-Баторе
// Itoim.mn

CentralAsia (MNG) -  Агентство по землеустройству, геодезии и картографии (AЗГК) планирует в следующем году установить в общей сложности 30 километров трубопроводов для отвода дождевой воды в районах, подверженных сильному скоплению воды.

В настоящее время в Улан-Баторе насчитывается более 1260 километров асфальтированных дорог, из которых около 300 километров, или 23.6%, оборудованы системами отвода дождевой воды. По данным администрации губернатора столицы Улан-Батора, за последние два года было проложено около 40 километров новых дренажных трубопроводов.

В 2024 году было проложено 27 километров дренажных трубопроводов в 15 районах, подверженных наводнениям. В этом году планируется проложить 16 километров в 10 районах, и в восьми из них уже проложено 8.6 километра.

