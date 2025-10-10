Монголия подчеркивает приоритеты социального развития в ответ на общее замечание Третьего комитета ГА ООН

CentralAsia (MNG) - Постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций Анхбаяр Нямдорж выступил на сессии общих замечаний Третьего комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 6 октября. Об этом сообщило МИД Монголии на своей странице в Facebook.

Анхбаяр Нямдорж

В своем выступлении посол Анкбаяр подчеркнул, что сессия проходит в переломный момент, поскольку предстоящая Вторая всемирная встреча на высшем уровне по социальному развитию (ВСУР2) в Дохе, Катар, и 30-я годовщина Пекинской декларации и Платформы действий подчеркивают насущную необходимость ускорения усилий в области социального развития, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек.

В ходе выступления были изложены политика и инициативы Монголии, соответствующие национальным программам развития, таким как «Видение 2050» и Программа действий правительства на 2024–2028 годы. Эти усилия направлены на укрепление правовой среды для социального развития, включая защиту прав молодежи, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями; расширение доступа к основным социальным услугам, таким как образование и здравоохранение; и обеспечение справедливых условий труда, сообщает Министерство иностранных дел.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения