В этом году в Улан-Баторе отремонтировано 100.9 км дорог

CentralAsia (MNG) - По данным Управления развития дорог столицы Монголии, на сегодняшний день в Улан-Баторе отремонтировано в общей сложности 100.9 километра дорог, при этом выполнено 96 процентов запланированных работ. Oб этом сообщает News.mn

В 2025 году канцелярия губернатора столицы Улан-Батора запланировала реконструкцию 104.4 км дорог и сопутствующей инфраструктуры в 44 населённых пунктах. В рамках этой программы была завершена капитальная реконструкция проспектов Найрамдал и Энхтайван, а также отремонтированы дороги в районах Шарга Мор,т, Яргайт, Шадивлан и Гоодойн Ам.

Работы включают в себя укладку асфальтобетонного покрытия, установку крышек люков, установку новых дренажных систем и замену придорожных ограждений.

Продолжается обслуживание дорог, на этой неделе запланирован ночной ремонт еще в двух-трех местах.

