экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В этом году в Улан-Баторе отремонтировано 100.9 км дорог

CentralAsia (MNG) -  По данным Управления развития дорог столицы Монголии, на сегодняшний день в Улан-Баторе отремонтировано в общей сложности 100.9 километра дорог, при этом выполнено 96 процентов запланированных работ. Oб этом сообщает News.mn

В 2025 году канцелярия губернатора столицы Улан-Батора запланировала реконструкцию 104.4 км дорог и сопутствующей инфраструктуры в 44 населённых пунктах. В рамках этой программы была завершена капитальная реконструкция проспектов Найрамдал и Энхтайван, а также отремонтированы дороги в районах Шарга Мор,т, Яргайт, Шадивлан и Гоодойн Ам.

Работы включают в себя укладку асфальтобетонного покрытия, установку крышек люков, установку новых дренажных систем и замену придорожных ограждений.

Продолжается обслуживание дорог, на этой неделе запланирован ночной ремонт еще в двух-трех местах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com