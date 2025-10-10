Казахстан обратился в Евразийскую экономическую комиссию из-за заторов на границе с РФ

CentralAsia (KZ) - Казахстан обратился в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за заторов на границе с Россией и жалоб водителей на новые нормы миграционного законодательства РФ. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба правительства республики.

Астана рассчитывает признать сложившуюся ситуацию «барьером, который препятствует внешней торговле». Этот вопрос будет рассмотрен 13 октября на площадке ЕЭК и 7 ноября — на 26-м заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству Казахстана и России, указано в пресс-релизе, большая часть которого посвящена новым правилам въезда в РФ и жалобам на них водителей большегрузов.

Речь о законе, согласно которому иностранные граждане могут находиться на территории РФ без регистрации не более 90 дней в течение календарного года, вне зависимости от числа въездов и выездов. Ранее этот срок составлял 180 дней в течение года. Эти ограничения распространяются и на водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки. Более того, пребывание на территории России и Беларуси учитывается суммарно, поскольку эти страны образуют Союзное государство.

Данная норма действует для большинства безвизовых стран, включая Казахстан, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и другие. В Казахстане аналогичные требования по пребыванию иностранных граждан без регистрации составляет 90 дней в течение полугода и не применяются к водителям, выполняющим международные грузовые и автобусные рейсы, что соответствует международной практике, подчеркнули в правительстве.

Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Болатбек Нажметдинулы отметил, что под действие новых правил попали не только международные перевозчики, но и водители, работающие внутри стран ЕАЭС. У большинства из них лимит пребывания в РФ уже исчерпан и они вынуждены ожидать начала нового года, чтобы вновь выйти в рейсы. Те же, кто превысил установленный лимит в 90 дней, были задержаны и получили уведомления о необходимости покинуть страну.

В конце пресс-релиза указано, что ситуацию на границе усугубило начало рейдов, проводимых с сентября этого года со стороны России по выявлению «серого импорта». «Из-за дополнительных проверок увеличилось время досмотра грузового транспорта на отдельных пунктах пропуска», — указали в пресс-службе.

Ситуация с очередями из фур на границе РФ и Казахстана остается сложной с сентября. Официально власти двух стран заявляют, что проблем с пересечением границы у большегрузов нет. Однако казахстанские СМИ пишут, что некоторые фуры простаивают на территории Казахстана, опасаясь усиленного досмотра на российской стороне. В Федеральной таможенной службе РФ в начале октября заявили о работе «мобильных групп» вблизи границы, которые «осуществляют выборочные проверки транспорта».

«Эти меры направлены на борьбу с «серыми» схемами ввоза. В большинстве случаев это товары народного потребления весьма низкого качества, использование которых может создать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей», — указали в ведомстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения