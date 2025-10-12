Ученые выяснили: таяние ледников Северной Америки подняло уровень моря на 10 метров

Ночной вид на Гренландский ледяной щит в районе Илулиссата в июле 1991 года // Photo by Torbjörn Törnqvist/Tulane University

CentralAsia (CA) - Таяние ледяных щитов в Северной Америке сыграло гораздо большую роль в глобальном повышении уровня моря в конце последнего ледникового периода, чем предполагали ученые. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Тулейнским университетом и опубликованное в журнале Nature Geoscience.

Результаты исследования переворачивают устоявшиеся представления о том, как Земля вышла из последнего великого похолодания, и могут изменить взгляд ученых на риски изменения климата в условиях современного глобального потепления.

Между 8000 и 9000 лет назад отступление только североамериканских ледяных щитов вызвало повышение уровня мирового океана более чем на 30 футов (около 10 метров). Годами ученые предполагали, что Антарктида внесла более весомый вклад в этот период, но новое исследование показывает обратное: роль Антарктиды была сравнительно невелика, в то время как ледяные массы Северной Америки были доминирующим фактором.

«Это требует серьезного пересмотра истории таяния льда в этот критический период времени», - сказал Торбьёрн Тёрнквист, профессор геологии имени Вокса в Тулейнском университете и соавтор исследования. По его словам, объем пресной воды, поступившей в северную часть Атлантического океана, был значительно больше, чем считалось ранее.

Северная Атлантика — одна из самых чувствительных частей глобальной климатической системы, питающая океанические течения, такие как Гольфстрим, которые поддерживают погоду в северо-западной Европе гораздо мягче, чем она могла бы быть. Десятилетия исследований показали, что эти течения могут ослабевать из-за притока пресной воды, например, из-за таяния льдов Гренландии. Это может привести не только к резкому похолоданию в Европе, но и к изменению режима осадков в Амазонии.

Результаты исследования в Тулейне свидетельствуют о том, что система была удивительно устойчивой в прошлом, что отличается от недавних работ, которые пришли к выводу о неизбежности ослабления или даже исчезновения Гольфстрима.

«Очевидно, что мы пока не до конца понимаем, что движет этим ключевым компонентом климатической системы», - сказал Тёрнквист.

Восстановление уровня моря более 8000 лет назад — задача крайне сложная, поскольку часто требует бурения скважин в открытом море. Прорыв произошел, когда бывший постдок из Тулейна Лаэль Веттер обнаружил глубоко залегающие древние болотные отложения, сохранившиеся недалеко от Нового Орлеана. Радиоуглеродное датирование этих образцов позволило увеличить глубину реконструкции уровня моря более чем на 10 000 лет.

Опираясь на эту работу, бывшая аспирантка Удита Мукерджи объединила данные по дельте Миссисипи с данными из Европы и Юго-Восточной Азии. Глобальное сравнение выявило разительные различия в темпах повышения уровня моря — различия, которые можно объяснить только гораздо более интенсивным таянием льдов в Северной Америке.

«Это исследование служит суровым напоминанием о сложности нашей климатической системы и таяния ледяных щитов. Расширение нашего исследования за пределы Северной Америки и Европы с целью включения ценных высококачественных данных из Юго-Восточной Азии имело решающее значение. Применяя по-настоящему глобальный подход к изучению климата, мы можем углубить наше понимание и вместе работать над достижением устойчивого будущего», - сказала постдокторант Гонконгского университета Мукерджи.