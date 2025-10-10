Токаев: Россия была, остается и будет союзником Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия была и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана.

«Несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остаётся и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана»,— сказал Токаев на саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе.

Казахстанский лидер также отметил, что встреча в Душанбе «призвана придать новый импульс долгосрочным многосторонним связям с Россией». Основной задачей партнерства он назвал «укрепление стабильности в центральноазиатском регионе с целью создания условий для более успешного развития многопланового сотрудничества».

9 октября в Душанбе прошел второй саммит «Россия – Центральная Азия». По итогам встречи в пресс-службе Кремля сообщили, что на саммите обсуждались вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества России и государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.

