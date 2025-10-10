Правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня с ХАМАС

CentralAsia (CA) - В пятницу правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня с палестинской группировкой ХАМАС, сообщает Reuters. Боевые действия в секторе Газа будут приостановлены в течение 24 часов, а заложники освобождены в течение 72 часов после этого.

«Правительство только что одобрило схему освобождения всех заложников – живых и погибших», - написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

Вероятно, что 20 израильских заложников все еще живы, 26 считаются погибшими, а судьба двоих неизвестна, пишет издание.

Палестинский источник сообщил Reuters, что список сотен палестинцев, подлежащих освобождению, еще не составлен окончательно. ХАМАС добивается освобождения некоторых из наиболее известных палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, а также сотен людей, задержанных во время израильской операции. Также еще предстоит обсудить, как будет управляться разрушенный сектор Газа после окончания боевых действий, и окончательная судьба ХАМАС, отвергающей требования Израиля о разоружении.

Как только соглашение вступит в силу, в сектор Газа отправятся грузовики с продовольствием и медицинской помощью.

Между тем сообщается, что США развернут 200 военнослужащих в составе объединенной оперативной группы по обеспечению стабильности в секторе Газа, при этом на территории палестинского анклава не будет ни одного американского военнослужащего. В опергруппу также войдут представители вооруженных сил Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что американским военнослужащим будет поручено следить за выполнением соглашения по Газе в Израиле, и они будут сотрудничать с другими международными силами на местах.

В конце сентября президент США Дональд Трамп опубликовал план по Газе из 20 пунктов. Соглашение, на которое согласились Израиль и ХАМАС, отражает ранние этапы плана. В частности, если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно прекратится. Израиль частично отведет свои войска для подготовки к освобождению заложников. Все военные операции будут приостановлены, а линии фронта останутся на месте до тех пор, пока не будут выполнены условия для «полного поэтапного вывода» израильских войск. В течение 72 часов после того, как Израиль примет это предложение, все заложники, живые и мертвые, будут возвращены. После освобождения всех заложников Израиль освободит палестинских заключенных.

Также планом предусмотрено, что после освобождения всех заложников члены ХАМАС, «приверженные мирному сосуществованию» и сдавшие оружие, будут амнистированы. Членам ХАМАС, желающим покинуть Газу, будет предоставлен безопасный проход в принимающие страны.

Вся помощь будет немедленно направлена ​​в сектор Газа через ООН и связанные с ней агентства без вмешательства со стороны Израиля или ХАМАС.

План Трампа предусматривает также создание «Совета мира» из международных наблюдателей во главе с самим Трампом. В совет войдет в неопределенной роли бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.