Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин к северо-востоку от острова Минданао, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр находился на глубине 53 км.

Система предупреждения о цунами США зафиксировала опасность цунами в этом регионе.

По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Pholvolcs), опубликованным на странице в Facebook, землетрясение имело магнитуду 7,6. По информации института, после землетрясения последовали менее сильные афтершоки магнитудой 5.2 и 4.9.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр фиксировал афтершок магнитудой 5.9 в районе острова Минданао.

Ранее в конце сентября на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9. Как писал Cebu Daily News, в результате землетрясения частично обрушилась католическая церковь в городе Данбантаяне.Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии тогда предупредил об угрозе цунами в провинциях Лейте, Биллиран и Себу. Как позже сообщило AFP, землетрясение унесло жизни 61 человека.

