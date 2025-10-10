Ган-Орхон стала чемпионкой Азии по хайболу

ГАН-ОРХОН Ганбат

CentralAsia (MNG) -

В иорданском Аммане завершился чемпионат Азии по хайболу (или «китайской восьмерке»). В соревнованиях приняли участие четыре спортсмена из Монголии.

ГАН-ОРХОН Ганбат завоевала золотую медаль в женской категории и стала первой монгольской чемпионкой Азии по хайболу. А еще она чемпионка турнира Heyball International Open-2025.

В финале она обыграла легендарную тайскую спортсменку Вараттанун Сукриттанес, которая является многократной чемпионкой мира. Это событие стало главной сенсацией турнира.

ТЭМУУЖИН Энхболд

В 2024 году на чемпионате Азии в Катаре монгольский спортсмен ТЭМУУЖИН Энхболд также завоевал золото в мужском разряде, победив индийского спортсмена Шивама Арору, что подтвердило высокий уровень мастерства монголов в игре в хайбол и владении кием.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

